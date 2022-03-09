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Сегодня, 13:39

IGN опубликовал ролик с геймплеем игры Star Trek: Resurgence

Star Trek Resurgence.

Компания Dramatic Labs показала семиминутный ролик с геймплеем своей новой игры Star Trek Resurgence.

По информации разработчиков, она станет повествовательной, приключенческой сюжетной игрой, где можно будет исследовать новые миры, а также иметь выбор в диалогах, который повлияет на развитие линий сюжета.

История не будет делиться на эпизоды, а действие будет разворачиваться в 2380 году.

Новый сюжет посвящен двум главным персонажам: офицеру Яры Райдек и инженеру Картера Диаза.

Отдельно хочется отметить, что озвучка Спока будет очень похожа на голос Леонарда Нимой, сыгравшего в самой первой части Star Trek в 1966 году.

Релиз игры Star Trek: Resurgence запланирован на весну 2022 года для Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и РС.

Dramatic Labs — это студия, основанная бывшими разработчиками Telltale Games во главе с руководителем Кевином Брунером, который также работал над проектами LucasArts.

Источник: https://youtu.be/vewx3kN_jwk
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