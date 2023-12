IGN назвал игру года — и это не Baldur's Gate 3

Игровой портал IGN назвал свою версию игры года — и, удивительно, ей стала не Baldur's Gate 3. Впрочем, результат все равно оказался в какой-то степени предсказуемым — награду получила The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Не так давно именно новую «Зельду» считали основным конкурентом ролевой игры от Larian на The Game Awards 2023, но на деле она получила всего одну премию из семи номинаций в категории «Лучшая приключенческая игра».

Впрочем, в пользовательском голосовании под итогами года от IGN все равно побеждает Baldur's Gate 3 — игра набрала 35,8% против 26,6% у «Зельды».