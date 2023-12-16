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Сегодня, 15:28

IGN назвал игру года — и это не Baldur's Gate 3

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Nintendo

Игровой портал IGN назвал свою версию игры года — и, удивительно, ей стала не Baldur's Gate 3. Впрочем, результат все равно оказался в какой-то степени предсказуемым — награду получила The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

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Не так давно именно новую «Зельду» считали основным конкурентом ролевой игры от Larian на The Game Awards 2023, но на деле она получила всего одну премию из семи номинаций в категории «Лучшая приключенческая игра».

Впрочем, в пользовательском голосовании под итогами года от IGN все равно побеждает Baldur's Gate 3 — игра набрала 35,8% против 26,6% у «Зельды».

Источник: IGN
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