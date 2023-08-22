Идеальный Cyberpunk 2077 в дополнении Phantom Liberty — такой должна была быть игра на релизе

Вместе с дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 обновится и базовая игра. Авторы показали некоторые из нововведений в трейлере для Gamescom 2023.

Улучшенный ближний бой, новое оружие и машины, переработка прокачки и искусственного интеллекта, новые квесты и локации, перестрелки на ходу — именно такую игру и ждали в 2020 году. Остается надеяться, что в новом дополнении не будет слишком много новых багов!