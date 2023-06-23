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Сегодня, 12:22

HYDRA снова может изменить свой состав по Dota 2

Виктория Кравченко
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Киберспортивная организация HYDRA может внести изменения в состав по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

На данный момент рассматривается вариант с заменой одного игрока в команде. Не исключено, что изменения могут нести и массовый характер.

Окончательного решения, кто покинет HYDRA, пока нет.

Перед стартом третьего сезона DPC для Восточной Европы в составе HYDRA произошла замена Анатолия Lefitan Крупного, который был уличен в нечестной игре. Его заменил Илья Lil Ильюк.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/hydra-mozhet-vnov-izmenit-svoi-sostav-po-dota-2-260850/
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