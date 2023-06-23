HYDRA снова может изменить свой состав по Dota 2

Киберспортивная организация HYDRA может внести изменения в состав по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

На данный момент рассматривается вариант с заменой одного игрока в команде. Не исключено, что изменения могут нести и массовый характер.

Окончательного решения, кто покинет HYDRA, пока нет.

Перед стартом третьего сезона DPC для Восточной Европы в составе HYDRA произошла замена Анатолия Lefitan Крупного, который был уличен в нечестной игре. Его заменил Илья Lil Ильюк.