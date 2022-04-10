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Hydra победила CHILLAX на Winline D2CL Season 9

Пьеретта АРКАН
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Hydra победила CHILLAX на Winline D2CL Season 9.

Команда Hydra выиграла со счетом 2:0 у CHILLAX на Winline D2CL Season 9 в группе А. Это третья подряд победа команды из Кыргызстана, теперь состав занимает лидирующую позицию в турнирной таблице (9 очков).

Следом за ними расположилась команда AS Monaco Gambit с 6 очками за 2 матча, KA4KANARSKIE CYXARIKI на третьем месте с 6 очками за 3 матча.

Winline Dota 2 Champions League Season 9 — девятый сезон онлайн-лиги по Dota 2 для команд из Восточной и Западной Европы. Турнир проходит с 4 по 22 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Организацией ивента занимается известный российский турнирный оператор Epic Esports Events.

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