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Сегодня, 11:13

HYDRA не может найти замену ушедшему Анатолию Крупнову

Алина Савинова
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HYDRA на данный момент ведет активный поиск игрока в состав по Dota 2, который заменит Анатолия Lefitan Крупнова, уличенного в нечестной игре.

Как сообщает Cybersport.Metaratings.ru, у киберспортивной организации возникли проблемы с поиском новой «четверки». Отмечается, что некоторые игроки отказываются играть под данным тегом из-за репутационных рисков.

Пока неизвестно, кто станет новым игроком HYDRA. Также не исключено, что коллектив лишится слота в первом дивизионе DPC 2023 для Восточной Европы.

8 апреля Крупнов покинул HYDRA. После этого игрок признался в мошенничестве.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/hydra-ne-mozhet-naiti-zamenu-ushedshemu-lefitan-245743/
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