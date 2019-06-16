14:54 | Киберспорт

"Хватит так нагло пилить бабки!" Командная и Савин высказались о турнире за 37,5 миллиона рублей

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Известная журналистка и телеведущая Мария Командная выступила с критикой в адрес властей Москвы, которые, как ранее сообщал Телеграм-канал Cyberslovo, выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA 19.

 
Пустые трибуны на турнире Moscow Cyber Cup.В Москве на турнир по киберспорту выделили 37 миллионов. Пришло 10 зрителей

Вчера, 15 июня, в Москве прошел турнир по FIFA 19 Moscow Cyber Cup, по информации источника, на мероприятии было 10-12 зрителей. Ранее в СМИ появилась информация, что Командная должна была вести мероприятие с бывшим нападающим "Крыльев Советов" Евгением Савиным, которые позже высказались на эту тему в социальных сетях.

"Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие – Савин и Командная. Гонорар – 450 штук каждому Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!" – написала Командная в Твиттере.

"Проснулся в роддоме, а тут такое. Сомнительный турнир провели Московские власти. Потратить 37.5 миллионов рублей и не хватило даже на нормального тамаду (я про Машу Командную, а не себя). Хоть бы позвали глянуть , что за движ был. Moscow Cyber Cup. 10-15 человек на трибунах и трансляция на Матч ТВ ( возможно трансляцию посмотрело еще меньше людей чем на трибунах). А вы говорите в большом футболе *****! Посмотрите на кибер", – написал Савин в Инстаграме.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Savin Evgeny (@sava9)

 

Источник: власти выделили 37,5 миллионов рублей на турнир по FIFA 19 в Москве, куда пришло 10 зрителей

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