"Хватит так нагло пилить бабки!" Командная и Савин высказались о турнире за 37,5 миллиона рублей

Известная журналистка и телеведущая Мария Командная выступила с критикой в адрес властей Москвы, которые, как ранее сообщал Телеграм-канал Cyberslovo, выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA 19.

Вчера, 15 июня, в Москве прошел турнир по FIFA 19 Moscow Cyber Cup, по информации источника, на мероприятии было 10-12 зрителей. Ранее в СМИ появилась информация, что Командная должна была вести мероприятие с бывшим нападающим "Крыльев Советов" Евгением Савиным, которые позже высказались на эту тему в социальных сетях.

"Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие – Савин и Командная. Гонорар – 450 штук каждому Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!" – написала Командная в Твиттере.

"Проснулся в роддоме, а тут такое. Сомнительный турнир провели Московские власти. Потратить 37.5 миллионов рублей и не хватило даже на нормального тамаду (я про Машу Командную, а не себя). Хоть бы позвали глянуть , что за движ был. Moscow Cyber Cup. 10-15 человек на трибунах и трансляция на Матч ТВ ( возможно трансляцию посмотрело еще меньше людей чем на трибунах). А вы говорите в большом футболе *****! Посмотрите на кибер", – написал Савин в Инстаграме.

Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому 💰💰💰 Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки! https://t.co/7IgDQRJI20 — Мария Командная (@komandnaya) 16 июня 2019 г.

Источник: власти выделили 37,5 миллионов рублей на турнир по FIFA 19 в Москве, куда пришло 10 зрителей