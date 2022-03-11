Humble Bundle прекращает продажи в России и Белоруссии

Американский сервис Humble Bundle выпустил заявление, в котором объявил о приостановке продаж своих игр на территории России и Белоруссии. Решение принято в связи с обстановкой на Украине.

В своем Twitter-аккаунте компания сообщила, что в этих странах прекращается продажа бандлов с играми, а также блокировка коснется проектов, издаваемых Humble Games. В их список входят Temtem, Project Wingman, Unpacking и т.д. Кроме ограничений компания планирует выпустить благотворительный бандл в поддержку жертв и беженцев с Украины. Подробностями обещают поделиться на следующей неделе.

Сервис Humble Bundle специализируется на продажах бандлов — наборов цифровых копий игр по системе «плати сколько хочешь». Часть выручки от продаж компания передает на благотворительность.

Ранее в связи с нестабильной ситуацией в регионе российский рынок в том или ином виде временно покинули множество компаний цифровой дистрибьюции. Среди них такие корпорации, как Microsoft, Sony, Activision Blizzard и т.д.