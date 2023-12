Худшая российская игра года? Игроки разгромили The Day Before в Steam

Вчера в Steam вышла The Day Before, высокобюджетная мультиплеерная игра от разработчиков из России. Увы, вместо праздника получился полный провал.

У The Day Before 11 тысяч отзывов, но лишь 15% из них оказались положительными. Игроки жалуются на технические проблемы, включая падение серверов, общую недоделанность игры и несоответствие ожидаемому жанру — «Это не полноценное ММО, это что-то вроде Escape from Tarkov».

В интернете заметили, что перед релизом разработчики удалили со своего канала сразу несколько видео — вероятно, там демонстрировался контент, которого в самой игре уже не оказалось.