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Сегодня, 21:09

Художник представил взрослую версию Элли из The Last Of Us — девушка стала походить на Эбби

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Last Of Us Part 2.
Фото Naughty Dog

3D-художник изобразил обновленную взрослую версию Элли из The Last Of Us.

Ellie Fan Model.
Фото Reddit

Девушка стала более атлетичной и теперь походит больше на Эбби, чем на себя.

Игроки неоднозначно восприняли такое преображение. Кто-то сказал, что героине вовсе не нужно такое телосложение и оригинальная модель подходит лучше всего, а кто-то наоборот заявил, что в жестком мире постапокалипсиса нужно быть в отличной физической форме.

«Это, кстати, наиболее правдоподобная комплекция — вы вспомните, как она обращалась с холодным оружием и дралась», — комментарий под постом.

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