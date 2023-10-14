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Сегодня, 19:35

Художник показал, как бы выглядела Counter-Strike 2 глазами создателей Valorant

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Реддитор yourjenna7 смоделировал небольшой видеоролик, в котором показал, как выглядела бы Counter-Strike 2, если бы ее сделали создатели Valorant.

Игра, по мнению художника, стала бы куда более мультяшной и пестрой. Карта Inferno, которую он взял за основу, выполнена исключительно в розовых цветах, а вместо крови из врагов вылетают сердечки.

Пользователи с юмором отнеслись к ролику:

«Ох, а еще в игре было бы какое-нибудь странное название бомбы. Спайк, например, или типа того...», — комментарий пользователя Reddit.

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