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Сегодня, 15:29

«Хрустальный» iPhone 15 Pro Max можно легко сломать руками

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone 15 Pro Max.
Фото Apple

Ютубер с канала JerryRigEverything показал, насколько хорошо новый iPhone 15 Pro Max справляется с повреждениями. Спойлер — все очень плохо.

Титановый айфон не выдерживает даже легкого сжимания руками — при минимальном давлении корпус умудрился лопнуть с лицевой и задней стороны.

Стоимость iPhone 15 Pro Max в России — 189 990 рублей. Смартфон вместе с другими моделями новой линейки был привезен в страну за день до начала официальных продаж. Сейчас телефон доступен для покупки.

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