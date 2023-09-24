«Хрустальный» iPhone 15 Pro Max можно легко сломать руками

Ютубер с канала JerryRigEverything показал, насколько хорошо новый iPhone 15 Pro Max справляется с повреждениями. Спойлер — все очень плохо.

Титановый айфон не выдерживает даже легкого сжимания руками — при минимальном давлении корпус умудрился лопнуть с лицевой и задней стороны.

Стоимость iPhone 15 Pro Max в России — 189 990 рублей. Смартфон вместе с другими моделями новой линейки был привезен в страну за день до начала официальных продаж. Сейчас телефон доступен для покупки.