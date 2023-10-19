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Хоррор The Evil Within бесплатно раздают в Epic Games Store, но российским геймерам не повезло

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The Evil Within.
Фото Tango Gameworks

Новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store стал хоррор с элементами выживания The Evil Within.

«Расследуя кровавое убийство, детектив Себастьян Кастелланос и его товарищи сталкиваются с таинственной и могущественной силой. Вызванный на место преступления полицейский наряд оказывается зверски перебит, а сам Себастьян попадает в засаду и приходит в себя в чудовищном, безумном мире, где невероятно уродливые создания бродят среди мертвецов», — описание игры в Steam.

В России игру не получится получить без использования VPN, но у нас есть инструкция, которая поможет забрать не только The Evil Within, но и игры из будущих раздач, которые будут недоступны в нашей стране.

Dead Island 2. Как забирать бесплатные игры в Epic Games Store из России

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