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«Хороший сюжет, но много багов» — вышла Warhammer 40,000: Rogue Trader от российской студии Owlcat

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Warhammer 40,000 — Rogue Trader.
Фото Owlcat Games

Warhammer 40,000: Rogue Trader, долгожданная ролевая игра по знаменитой «гримдарковой» франшизе, наконец-то вышла в Steam. Впрочем, купить пока можно только DLC — в обсуждениях разработчики заявили, что магазин «запаздывает». Незадолго до этого в интернете появились первые обзоры.

Фото Owlcat Games

Критики сошлись на том, что в Rogue Trader хорошо получились персонажи и сюжет, а вот техническое состояние игры оставляет ожидать много лучшего.

Baldur's Gate 3.Для Baldur's Gate 3 вышел долгожданный патч с эпилогом — он весит 160 гигабайтов

Впрочем, в появлении патчей сомневаться не приходится — российская студия Owlcat славится не только ошибками на релизе, но и умением их исправлять, напоминая в этом разработчиков Baldur's Gate 3.

Источник: Steam
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