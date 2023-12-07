«Хороший сюжет, но много багов» — вышла Warhammer 40,000: Rogue Trader от российской студии Owlcat

Warhammer 40,000: Rogue Trader, долгожданная ролевая игра по знаменитой «гримдарковой» франшизе, наконец-то вышла в Steam. Впрочем, купить пока можно только DLC — в обсуждениях разработчики заявили, что магазин «запаздывает» . Незадолго до этого в интернете появились первые обзоры.

Фото Owlcat Games

Критики сошлись на том, что в Rogue Trader хорошо получились персонажи и сюжет, а вот техническое состояние игры оставляет ожидать много лучшего.

Впрочем, в появлении патчей сомневаться не приходится — российская студия Owlcat славится не только ошибками на релизе, но и умением их исправлять, напоминая в этом разработчиков Baldur's Gate 3.