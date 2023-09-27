Horizon: Forbidden West все-таки появится на ПК — игра появилась в Steam

Слухи оправдались — Horizon: Forbidden West все-таки выйдет на персональных компьютерах. Страница проекта уже появилась в Steam. Благодаря этому стало известно, что ПК-геймеры получат сразу полное издание.

Портированием занималась студия Nixxes Software, а выйдет игра не ранее, чем в 2024 году. Что еще более важно для геймеров из России — на странице указан полный перевод на русский язык, включая и озвучку.