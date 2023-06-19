Hold S забрали 750 000 рублей в гранд-финале третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE по CS:GO

18 июня на московской арене Colizeum Шелепиха состоялся гранд-финал третьего турнира по Counter-Strike: Global Offensive. В третьем сезоне шесть команд разыгрывали призовой фонд в 2 миллиона рублей.

В гранд-финале победу одержала команда Hold S во главе с капитаном Сергеем airscape Марочкиным. Их приз составил 750 000 рублей. Команда выиграла две карты турнира со счетом 2:0 (16:4 16:5). Серебро турнира и 450 000 рублей забрала команда wawa.

MVP турнира стал капитан команды Hold S Сергей airscape Марочкин. В третьем сезоне он совершил 312 убийств.

«У меня крутая команда», — отметил «airscape» на награждении.

Мощную игру уже второй турнир подряд показал игрок Hold S Артем kisexd Глебкин. Он забрал второй титул в гранд-финале третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE по CS:GO.

«Я рад очень сильно. Верил и знал, что так будет», — сказал kisexd.

Победителями первого и второго сезона становилась команда +w во главе с капитаном Рустемом mou Телеповым.

12 и 13 июня состоялся групповой этап развлекательного турнира FONBET MEDIA ELEAGUE в режиме онлайн. Матчи плей-офф турнира прошли в LAN формате на киберарене Colizeum Шелепиха c 16 по 18 июня. Все матчи турнира проходят в формате BO3.