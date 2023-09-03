Hogwarts Legacy 2 уже находится в разработке

Hogwarts Legacy 2 уже находится в разработке — по крайней мере так утверждает в Твиттере инсайдер MyTimeToShineHello, до этого не раз дававший правильные прогнозы насчет франшизы Marvel.

Да и, в целом, это ничуть не удивляет — первая часть игры показала прекрасные результаты. Ее рекорд по одновременному онлайну в Steam не удалось побить даже Baldur's Gate 3, а это о чем-то да говорит.

Ранее мы рассказывали о большой скидке на данный проект.