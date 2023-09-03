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Hogwarts Legacy 2 уже находится в разработке

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Hogwarts Legacy.
Фото Avalanche Software

Hogwarts Legacy 2 уже находится в разработке — по крайней мере так утверждает в Твиттере инсайдер MyTimeToShineHello, до этого не раз дававший правильные прогнозы насчет франшизы Marvel.

Да и, в целом, это ничуть не удивляет — первая часть игры показала прекрасные результаты. Ее рекорд по одновременному онлайну в Steam не удалось побить даже Baldur's Gate 3, а это о чем-то да говорит.

Ранее мы рассказывали о большой скидке на данный проект.

Atomic Heart. Atomic Heart и Hogwarts Legacy можно купить с хорошей скидкой для консолей PS4 и PS5

Источник: Twitter
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