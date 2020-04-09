Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 станут временно бесплатными

Разработчики Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 проведут бесплатные выходные в Steam. Акции начнутся в 20.00 мск 9 апреля и продлятся до 23.00 мск 12 апреля и 20.00 мск 16 апреля соответственно.

Hitman — перезапуск серии стелс-экшенов о наемном убийце Агенте 47. Игра состоит из нескольких эпизодов, каждый из которых представляет собой масштабную локацию с целями для устранения. NBA 2K Playgrounds 2 — это спортивная аркада, посвященная уличному баскетболу.

С 9 по 12 апреля пользователи Steam смогут бесплатно получить копию адаптации настольной игры Ticket to Ride: First Journey. Временно опробовать в этот период можно будет Hanako: Honor & Blade, ArcheAge: Unchained и Ero Date.