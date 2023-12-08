Хидео Кодзима анонсировал новую экспериментальную игру OD

Хидео Кодзима анонсировал свою новую игру в прямом эфире The Game Awards 2023. Ей оказался проект в новом сеттинге с лаконичным названием OD.

Судя по видео, нас ждет хоррор в смешанном жанре — «это игра, но это и кино, и новая форма медиа», как это описал сам геймдизайнер.

В разработке OD будет принимать участие оскароносный сценарист и режиссер Джордан Пил. Разумеется, не обойдется и без известных актеров — в их число вошли София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Киер. Выйдет игра при поддержке Xbox.