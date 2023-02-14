HF может заменить мидера по ходу сезона DPC

Киберспортивная команда HF, выступающая во втором дивизионе DPC для Восточной Европы, может произвести замены прямо по ходу сезона, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, первым игроком, который покинет коллектив станет мидер Аскар Toshi Жумагулов. Игрок уже пропустил один матч в рамках DPC против Hydra (1:2), где его заменял Даниил erasethepain Иванов.

Отмечается, что еще не факт, что новым игроком HF станет именно erasethepain. Не исключено, что команда будет тестировать новых мидеров, а возвращение в коллектив Toshi маловероятно.