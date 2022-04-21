Heroic стала членом BLAST Premier

Норвежская киберспортивная организация Heroic стала членом BLAST Premier после приобретения слота, принадлежащего Immortals Gaming Club. После сделки Heroic будeт получать прямые приглашения на турниры серии BLAST Premier: Groups.

Основанная в 2016 году Heroic является одной из лучших в мире команд Counter-Strike и в настоящее время занимает пятое место в рейтинге HLTV.

Эта норвежская организация с огромным числом поклонников по всему миру добилась недавних успехов, выиграв ESL Cologne Europe 2020, заняв первое место в ESL Pro League Season 13, заняв четвертое место на BLAST Premier Fall Final 2021 на легендарной Королевской арене в Копенгагене, 4-е место на Stockholm Major 2021 и IEM Katowice 2022.

После того, как Immortals Gaming Club решили продать свой слот, был проведен высококонкурентный и тщательный процесс торгов, в котором ряд ведущих киберспортивных организаций проявили интерес к продаже слота.

IGC, которой принадлежит MIBR, была первоначальной командой-основателем BLAST Premier и участвовала в турнирах с момента его создания в феврале 2020 года.