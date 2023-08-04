Хайп вокруг Baldur's Gate 3 не утихает — игра уже опередила Dota 2 в Steam

Игра Baldur's Gate 3 продолжает бить рекорды магазина от Valve. Полноценный релиз RPG состоялся только вчера, но это совсем не помешало ей обогнать такого мастодонта, как Dota 2 — пиковое число геймеров обновило рекорд и теперь остановилось на отметке в 472,136 одновременно играющих пользователей.

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Для тех, кто хочет стал частью всеобщего ажиотажа, но не хочет тратить деньги (в Steam и GOG игра стоит 1999 рублей) — умельцы уже успели выложить полную версию игры на торренты.