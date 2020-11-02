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«Happy» победил «Foggy» в финале StayAtHomestory Cup 2

06:47

Дмитрий «Happy» Костин обыграл Андрея «Foggy» Кореня в финале StayAtHomestory Cup 2 по Warcraft III и стал чемпионом турнира. Матч завершился со счетом 3:1. Костин заработал 600 долларов, а второй финалист — 400 долларов.

StayAtHomestory Cup 2 прошел с 30 октября по 1 ноября в онлайне. 16 участников разыграли призовой фонд в 2 тысячи долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/warcraft-iii/news/happy-pobedil-foggy-v-finale-stayathomestory-cup-2

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