«Happy» победил «Foggy» в финале StayAtHomestory Cup 2
06:47
Дмитрий «Happy» Костин обыграл Андрея «Foggy» Кореня в финале StayAtHomestory Cup 2 по Warcraft III и стал чемпионом турнира. Матч завершился со счетом 3:1. Костин заработал 600 долларов, а второй финалист — 400 долларов.
StayAtHomestory Cup 2 прошел с 30 октября по 1 ноября в онлайне. 16 участников разыграли призовой фонд в 2 тысячи долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/warcraft-iii/news/happy-pobedil-foggy-v-finale-stayathomestory-cup-2
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