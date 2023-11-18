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Сегодня, 15:35

Half-Life снова стала бесплатной — игра получила огромный патч

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Как и ожидалось, оригинальная Half-Life снова стала временно бесплатной в Steam. Более того, игра получила большое обновление — и это спустя четверть века после релиза!
Теперь в игре появилась мини-кампания из дополнения Uplink, добавились четыре карты для мультиплеера, поменялось главное меню и вступительный ролик, а количество доступных персонажей в мультиплеере увеличилось.

Half-Life. Valve разочаровала игроков — раздачу Half-Life закончили раньше, чем обещали


Но важнее всего то, что Half-Life стала дружелюбнее к современному железу — ее адаптировали к широкоформатным мониторам и Steam Deck.

Источник: Steam
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