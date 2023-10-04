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Half-Life 3 наконец-то в разработке? Valve наняла работавшего над серией мододела

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Half-Life: Alyx.
Фото Valve

Игроки ждут продолжениz серии Half-Life уже 16 лет — и многие уже потеряли все надежды на это. Half-Life: Alyx 2020 года возродила ожидания, а сейчас появляются новые признаки того, что Valve все-таки работает над новыми проектами во вселенной Гордона Фримена. Нейт Гроув, создатель популярных модов Re-Education и Incursion для Half-Life: Alyx, объявил о том, что его взяли на работу в Valve.

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Конечно, вполне возможно, что талантливого любителя наняли, чтобы он рисовал шапки для Team Fortress 2 или занимался балансом Доты, но первым на ум приходит совсем не это, верно? И если интуиция не обманывает, то вполне возможно, что в будущем мы увидим труды Гроува в новой Half-Life.

Источник: TG-канал Steam Community
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