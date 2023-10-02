Half-Life 2 стала величайшей игрой среди геймеров из России

Кинопоиск опубликовал топ-100 великих игр за всю историю. Первое место в списке заняла Half-Life 2.

Half-Life 2. Фото Valve

Топ составляли игровые журналисты и представители индустрии. После культового шутера от Valve тройку закрывает The Witcher 3 и Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2. Фото Rockstar Games

Среди других культовых игр в топе есть Герои Меча и Магии 3, Dragon Age: Origins, Мор.Утопия, Warcraft 3, игры серии GTA, Call Of Duty 4 и другие.