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Сегодня, 15:44

Half-Life 2 стала величайшей игрой среди геймеров из России

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Half-Life 2.
Фото Valve

Кинопоиск опубликовал топ-100 великих игр за всю историю. Первое место в списке заняла Half-Life 2.

Half-Life 2.
Фото Valve

Топ составляли игровые журналисты и представители индустрии. После культового шутера от Valve тройку закрывает The Witcher 3 и Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games

Среди других культовых игр в топе есть Герои Меча и Магии 3, Dragon Age: Origins, Мор.Утопия, Warcraft 3, игры серии GTA, Call Of Duty 4 и другие.

Герои Меча и Магии 3.
Фото 3DO
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