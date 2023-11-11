Half-Life 1 может получить юбилейное обновление с обновленной графикой

Half-Life может получить поддержку RTX — данные об этом нашли в SteamDB.

В магазине появилась тестовая закрытая ветка, которая может намекать сразу на несколько вещей, в которых попытались разобраться игроки.

Это может быть что-то, связанное с анонсом OLED-версии Steam Deck; выпуск RTX-версии Half-Life или анонс Half-Life 3.

Один из сотрудников Valve Corporation намекнул на то, что скоро Гордона Фримена ждет «большой день».