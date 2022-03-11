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Сегодня, 11:48

Хакеры взломали сайт S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl

Игорь Паков
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl.

В ночь на 11 марта на сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в разделе новостей появились сообщения об удалении файлов игры группой хакеров, названной «Анонимус». Помимо этого, сообщение на сайте Gsc Game World содержало нецензурные фразы, связанные с событиями в Украине.

Через несколько часов после взлома надписи были заменены официальным обращением разработчиков. В письме содержалась просьба к игрокам о финансовой помощи, а также были указаны ссылки для пожертвований организации Международного Красного Креста и для приема криптовалюты.

Перед этим разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl была официально приостановлена украинской студией в связи с крайне нестабильной ситуацией в регионе. Об этом Gsc Game World сообщили 2 марта на своем YouTube-канале в дневниках разработки. По этой же причине прочие игры студии в данный момент недоступны для покупки на территории России. До объявления о заморозке проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl планировалась к релизу 8 декабря 2022 года.

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