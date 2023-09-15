Хакерша EMPRESS собирается улучшить освещение в Starfield
Хакерша EMPRESS решила доделать освещение в Starfield своими руками. На ее официальном телеграм-канале появились первые скриншоты ее версии рейтрейсинга и чего-то, что она называет «супершейдингом».
Скриншот без модов.
Скриншот с модами.
EMPRESS подчеркивает, что использует только собственные наработки, даже не прикасаясь к уже существующим модам. По словам хакерши, ее цель — заставить игру выглядеть как можно лучше.
Источник: TG-канал EMPRESS
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