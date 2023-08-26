GTA 6 выйдет быстрее, чем мы думали? Rockstar открывает новую студию

Rockstar Games открывают очередную студию — на этот раз в Лос-Анджелесе. Это уже двенадцатое отделение разработчиков серии GTA. Неудивительно, что многие сразу предположили вовлеченность новой студии в работу над шестой частью.

Это вполне возможно — и в таком случае игра действительно может выйти быстрее. Впрочем, не исключено, что сотрудники из Лос-Анджелеса будут работать над другими проектами.

В настоящий момент новая студия ищет единственного специалиста — инженера по электронике, который будет работать с технологией захвата движения.