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GTA 6 не выйдет на PS4 и Xbox One

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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Журналисты и эксперты с сайта Dexerto порассуждали на тему того, выйдет ли GTA 6 на консоли прошлого поколения.

GTA 6. В трейлере GTA 6 много отсылок к реальным событиям и мемам — что удалось найти

К сожалению, такое крупное видеоигровое событие вряд ли посетит PlayStation 4 и Xbox One — приставки еле-еле тянули Cyberpunk 2077, которая вышла в декабре 2020 года и объективно была самой передовой игрой на тот момент.

Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red

Плохо консоли справлялись и с недавней новинкой Call of Duty: Modern Warfare 2023, что тоже намекает на маловероятное появление игры на PS4 и Xbox One.

Call Of Duty: Modern Warfare 3.
Фото Activision

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