GTA 6 не выйдет на PS4 и Xbox One
Журналисты и эксперты с сайта Dexerto порассуждали на тему того, выйдет ли GTA 6 на консоли прошлого поколения.
К сожалению, такое крупное видеоигровое событие вряд ли посетит PlayStation 4 и Xbox One — приставки еле-еле тянули Cyberpunk 2077, которая вышла в декабре 2020 года и объективно была самой передовой игрой на тот момент.
Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Плохо консоли справлялись и с недавней новинкой Call of Duty: Modern Warfare 2023, что тоже намекает на маловероятное появление игры на PS4 и Xbox One.
Call Of Duty: Modern Warfare 3.
Фото Activision
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