GTA 6 не выйдет на PS4 и Xbox One

Журналисты и эксперты с сайта Dexerto порассуждали на тему того, выйдет ли GTA 6 на консоли прошлого поколения.

К сожалению, такое крупное видеоигровое событие вряд ли посетит PlayStation 4 и Xbox One — приставки еле-еле тянули Cyberpunk 2077, которая вышла в декабре 2020 года и объективно была самой передовой игрой на тот момент.

Cyberpunk 2077. Фото CD Projekt Red

Плохо консоли справлялись и с недавней новинкой Call of Duty: Modern Warfare 2023, что тоже намекает на маловероятное появление игры на PS4 и Xbox One.