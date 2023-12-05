GTA 6 не выйдет на ПК? Rockstar анонсировала игру только на PS5 и Xbox

Авторы GTA 6 назвали платформы, на которых выйдет их новая игра. В своем пресс-релизе Rockstar подтверждает, что GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series, но ничего не говорит о ПК. Похоже, релиз на ПК подзадержится.

В то, что GTA 6 совсем минует ПК, верится слабо. Это обычная практика для Rockstar, учитывая их предыдущие релизы. GTA 5 и GTA 4 сначала были выпущены на консолях, а только потом на ПК. GTA 4 была выпущена на ПК спустя полгода после релиза на консолях. GTA 5 и вовсе вышла спустя 18 месяцев после консолей.

Rockstar должна была представить свой трейлер GTA 6 вечером во вторник. Однако в ночь с понедельника на вторник анонимный аккаунт в социальной сети X (ранее Twitter) слил трейлер в плохом качестве. Тогда разработчикам GTA 6 пришлось выпустить трейлер раньше озвученного времени.