GTA 6 не покажут в 2023 году? Сотрудники Rockstar не успевают закончить игру до конца 2024 года

Rockstar, видимо, передумала анонсировать GTA 6 не только в этом месяце, но и не покажет новую часть до конца 2023 года.

Инсайдеры пишут, что сейчас у студии нет жестких дедлайнов, поэтому необходимости в том, чтобы торопиться к скорому релизу игры, нет.

Многие сотрудники вообще считают, что GTA 6 не удастся закончить даже до конца 2024 года. В лучшем случае новый проект от Rockstar перейдет на этап полировки только к середине 2025 года, но это не точно.

Фанатам серии остается только ждать и верить, что томное ожидание оправдает себя и у геймеров вновь появится отличная игра с глубокой историей и проработкой на высочайшем уровне.