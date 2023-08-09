GTA 6 может не выйти раньше 2025 года

Похоже, шестая часть GTA появится еще не скоро. На это в очередной раз указывают опубликованные Take-Two отчеты — компания ожидает, что в 2025 финансовом году продажи вдруг вырастут почти на три миллиарда. Нетрудно предположить, что речь идет именно о GTA 6.

Финансовый год продлится с апреля 2024-го по март 2025 года. Но поскольку официальных анонсов о новой части в серии GTA не было до сих пор, то предполагать можно худшее — долгие паузы и поздний релиз.