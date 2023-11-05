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Сегодня, 22:45

GTA 6 или что-то еще? В Rockstar ищут сценариста

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Одна из новых вакансий на сайте Rockstar Games привлекла внимание игроков. Разработчики GTA ищут помощника сценариста, который будет работать над фоновыми диалогами и репликами пешеходов. В вакансии отдельно отмечено, что эти реплики должны быть смешными и выразительными.

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Разумеется, первым делом в голову приходит GTA 6. Но, если верить слухам, игра уже находится на довольно поздней стадии разработки. Возможно, Rockstar требуется специалист уже для другого проекта.

Источник: Rockstar Games
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