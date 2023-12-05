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Сегодня, 11:57

GTA 6 бьет рекорды — трейлер уже собрал больше 45 миллионов просмотров

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Трейлер Grand Theft Auto 6, несмотря на сливы, возымел невероятный успех.

За несколько часов после релиза ролик уже успел собрать почти 50 миллионов просмотров и вряд ли это последняя большая отметка.

Стоит также заметить, что огромное количество просмотров зарабатывают и перезаливы трейлера от крупных изданий и маленьких YouTube-каналов.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.

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