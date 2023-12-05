GTA 6 бьет рекорды — трейлер уже собрал больше 45 миллионов просмотров

Трейлер Grand Theft Auto 6, несмотря на сливы, возымел невероятный успех.

За несколько часов после релиза ролик уже успел собрать почти 50 миллионов просмотров и вряд ли это последняя большая отметка.

Стоит также заметить, что огромное количество просмотров зарабатывают и перезаливы трейлера от крупных изданий и маленьких YouTube-каналов.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.