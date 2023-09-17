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Сегодня, 19:38

GTA 5 отмечает свой юбилей — игре исполнилось 10 лет

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 5.
Фото Rockstar Games

GTA 5 вышла ровно 10 лет назад — в честь такой даты геймеры поделились впечатлениями о пятой части культовой игры.

GTA 5.
Фото Rockstar Games

«До сих пор думаю, что это лучшая часть не только серии, но и одна из лучших игр за все время», — комментарий пользователя Reddit.

«Блин, как же быстро летит время. Даже не могу вспомнить, в каком возрасте я начал играть в серию GTA, но пятая часть, черт возьми, оставила во мне глубокий след», — комментарий пользователя Reddit.

GTA 5.
Фото Rockstar Games

В честь десятилетия игры Rockstar запустила празднование юбилея в GTA Online. Там игроков ждут подарки, бонусы и новый транспорт.

GTA 5. Rockstar отметит десятилетие GTA 5 — игроков ждут новые костюмы, оружие и бонусы

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