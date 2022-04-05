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Сегодня, 16:44

GSC Game World может перенести дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Читать «СЭ» в
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

В менеджменте компании GSC Game world на дискорд-сервере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl отметили, что сообщат дополнительно, если будут какие-то изменения в датах релиза игры. Согласно информации, разработка находится на стадии возобновления.

Официально релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl запланирован на 8 декабря 2022 года. Ранее, 2 марта, компания сообщила, что приостановила разработку игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с открытым миром, разрабатываемая украинской компанией GSC Game World для Microsoft Windows и Xbox Series X/S.

Источник: https://discord.com/invite/stalker
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