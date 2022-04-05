GSC Game World может перенести дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

В менеджменте компании GSC Game world на дискорд-сервере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl отметили, что сообщат дополнительно, если будут какие-то изменения в датах релиза игры. Согласно информации, разработка находится на стадии возобновления.

Официально релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl запланирован на 8 декабря 2022 года. Ранее, 2 марта, компания сообщила, что приостановила разработку игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с открытым миром, разрабатываемая украинской компанией GSC Game World для Microsoft Windows и Xbox Series X/S.