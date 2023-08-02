Грядет анонс новой консоли от Sony — она будет мощнее, чем «стандартная» PS5

Пока в текущем поколении консолей не было «продвинутых» версий, но все может измениться. У продающихся на сайте Amazon PS5 в названии стали появляться отметки Standard.

Логично предположить, что компания готовится продавать PS5, которые будут отличаться от стандартных — например, за счет мощности в версии Pro или размеров в версии Slim.

Так или иначе, если магазины уже начали менять каталоги — значит, анонс нового устройства уже не за горами. Ранее в интернете неоднократно появлялись слухи о том, что готовится выход улучшенной версии PS5, но официального подтверждения до сих пор не появлялось.