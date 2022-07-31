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Непомнящий: «Не знаю буду ли посещать TI 11 или комментировать какой-нибудь турнир»

Непомнящий рассказал планирует ли посетить турнир The International 11
Анна Горшкова
Корреспондент
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Гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал в рамках фестиваля Chess and Jazz планирует ли посетить турнир The International 11.

«Не знаю буду ли посещать TI 11 в Сингапуре или комментировать какой-нибудь турнир, сейчас вообще трудно загадывать. Наверное, если никаких других рекламных обязательств не будет, то я буду рад съездить на турнир и посмотреть в качестве зрителя на стадионе или даже прокомментировать. Но пока я не располагаю свободным временем, чтобы планировать и так сильно загадывать», — приводит слова Непомнящего Cybersport.Metaratings.ru.

1 июня компания Valve официально заявила, что TI 11 пройдет с 8 по 30 октября в Сингапуре, включая отбор последнего шанса. В турнире поучаствуют 30 команд со всего мира. Призовой фонд пока неизвестен.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/nepomnyashhii-ne-znayu-budu-li-poseshhat-ti-11-v-singapure-ili-kommentirovat-kakoi-nibud-turnir-44717/
Ян Непомнящий
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