Непомнящий: «Не знаю буду ли посещать TI 11 или комментировать какой-нибудь турнир»

Гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал в рамках фестиваля Chess and Jazz планирует ли посетить турнир The International 11.

«Не знаю буду ли посещать TI 11 в Сингапуре или комментировать какой-нибудь турнир, сейчас вообще трудно загадывать. Наверное, если никаких других рекламных обязательств не будет, то я буду рад съездить на турнир и посмотреть в качестве зрителя на стадионе или даже прокомментировать. Но пока я не располагаю свободным временем, чтобы планировать и так сильно загадывать», — приводит слова Непомнящего Cybersport.Metaratings.ru.

1 июня компания Valve официально заявила, что TI 11 пройдет с 8 по 30 октября в Сингапуре, включая отбор последнего шанса. В турнире поучаствуют 30 команд со всего мира. Призовой фонд пока неизвестен.