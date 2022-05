GRID проведет серию турниров по CS:GO с общим призовым фондом 3,4 миллиона долларов США

Компания GRID в сотрудничестве с FACEIT, Relog Media, Fantasyexpо, а также региональными турнирными операторами Beyond the Summit Brazil, REPUBLEAGUE, FiReSPORTS, Fragster и Gjirafа объявили о проведении турнира Champion of Champions Tour по CS:GO с призовым фондом 3,4 миллиона долларов США.

Все соревнования пройдут с июня 2022 по январь 2024 в три этапа, на первом из которых пройдет 44 онлайн-турнира по всему миру.

Более подробной информацией о турнире организаторы обещали поделиться позже в ближайшее время.