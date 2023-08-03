Говорящий гусь из Atomic Heart ругается и кроет матом игрока

Говорящее животное появилось в первом сюжетном дополнении для российского шутера Atomic Heart под названием «Инстинкт Истребления». Он не только следует за игроком, но и ругается на него матом, а также сыплет отсылками и цитатами из мемов.

Atomic Heart — шутер от первого лица от русской студии Mundfish. В нашей стране игра доступна к покупке через VK Play. Сейчас по скидке ее можно приобрести за 1 649 рублей. Дополнение «Инстинкт Истребления» стоит 399 рублей.