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Гостиницу в Киеве превратят в киберспортивный отель

16:50

Киевская гостиница «Днепр», недавно проданная на аукционе, превратится в киберспортивный отель. К проекту будет причастен владелец организации Natus Vincere Александр «ZeroGravity» Кохановский.

«ZeroGravity» отметил, что планировал рассказать об этом в сентябре во время презентации Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации, однако «текущий информационный фон» вынудил его обнародовать информацию раньше.

Кохановский пообещал, что в «Днепре» будут не только атрибуты топового отеля вроде спа-салона, ресторанов и фитнес-центров, но и тренировочные зоны, киберспортивная сцена и специальные номера для профессиональных игроков.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/other/news/zerogravity-prevratit-kievskuyu-gostinicu-dnepr-v-kibersportivnyi-otel

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