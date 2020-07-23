Гостиницу в Киеве превратят в киберспортивный отель

Киевская гостиница «Днепр», недавно проданная на аукционе, превратится в киберспортивный отель. К проекту будет причастен владелец организации Natus Vincere Александр «ZeroGravity» Кохановский.

«ZeroGravity» отметил, что планировал рассказать об этом в сентябре во время презентации Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации, однако «текущий информационный фон» вынудил его обнародовать информацию раньше.

Кохановский пообещал, что в «Днепре» будут не только атрибуты топового отеля вроде спа-салона, ресторанов и фитнес-центров, но и тренировочные зоны, киберспортивная сцена и специальные номера для профессиональных игроков.