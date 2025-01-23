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Сегодня, 13:35

Google не будет платить гигантский штраф, который наложили в России

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Компания Google оспорила наложенный Россией штраф с 36 нулями — об этом сообщает издание Android Authority. Международный суд усмотрел в действиях российской стороны «согласованную стратегию принуждения» и признал штраф неправомерным.

Обложка. Вот это штрафы: Россия требует от Google сумму с 36 нулями

При всем желании технологический гигант не смог бы выплатить сумму в два ундециллиона рублей — так, в свое время издание Washington Post отмечало, что размер требуемой компенсации превышает не только средства, которыми располагает Google, но и мировое богатство в целом.

Источник: Android Authority
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