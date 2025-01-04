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Голосовой помощник Siri подслушивал разговоры — Apple придется за это заплатить

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Apple

Не так давно Apple обвиняли в том, что голосовой помощник Siri может самостоятельно включаться, реагируя на случайные фразы, записывать разговоры пользователей и передавать их третьим сторонам — например, производителям рекламы. Дело дошло до суда, но в компании решили завести его миром.

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Теперь каждый из обладателей смартфонов или смартчасов с поддержкой Siri может получить до 20 долларов компенсации за устройство. Для этого Apple создала фонд в размере 95 миллионов долларов — примерно столько же компания зарабатывает за 9 часов.

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