Godzilla и King Kong появятся в Call Of Duty: Warzone 11 мая

Утечка в сеть информации о Call of Duty Warzone Season 3 подтверждает, что Годзилла и Кинг-Конг будут добавлены в игру с событием под названием Operation Monarch.

Арт нового сезона Call of Duty Warzone был найден в сети PlayStation Network, что подтвердило слухи о событии Годзиллы против Конга для Кальдеры.

Два месяца назад в сообществе Warzone уже ходили слухи о событии с Кинг-Конгом и Годзиллой. С тех пор в информационном поле королевской битвы появились намеки на то, что это будет новый контент 3 сезона игры.

Сами догадки сообщества касались буквально всего, от значительных изменений карты до мощного нового оружия в Кальдере. Теперь официально подтверждено Годзилла и Кинг-Конг будут добавлены в Call of Duty Warzone.