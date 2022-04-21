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Godzilla и King Kong появятся в Call Of Duty: Warzone 11 мая

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Утечка в сеть информации о Call of Duty Warzone Season 3 подтверждает, что Годзилла и Кинг-Конг будут добавлены в игру с событием под названием Operation Monarch.

Утечка в сеть информации о Call of Duty Warzone Season 3 подтверждает, что Годзилла и Кинг-Конг будут добавлены в игру с событием под названием Operation Monarch.

Арт нового сезона Call of Duty Warzone был найден в сети PlayStation Network, что подтвердило слухи о событии Годзиллы против Конга для Кальдеры.

Два месяца назад в сообществе Warzone уже ходили слухи о событии с Кинг-Конгом и Годзиллой. С тех пор в информационном поле королевской битвы появились намеки на то, что это будет новый контент 3 сезона игры.

Сами догадки сообщества касались буквально всего, от значительных изменений карты до мощного нового оружия в Кальдере. Теперь официально подтверждено Годзилла и Кинг-Конг будут добавлены в Call of Duty Warzone.

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