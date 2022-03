God of War, Horizon Zero Dawn и другие игры Sony стали недоступны для покупки в Steam в России

Компания Sony ограничила продажу своих игр в Steam на территории России. God of War, Days Gone, Helldivers, Guns Up!, Horizon Zero Dawn и Everybody's Gone to the Rapture больше не доступны для покупки.

Со страниц игр Sony пропала кнопка покупки. При этом в список желаемого можно добавить сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection, выход которого ожидается в этом году.

Ранее Sony уже объявляла о приостановке поддержки ПО и Playstation Store в России.