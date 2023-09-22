Главный злодей из хоррора «Крик» появится в следующем DLC для Mortal Kombat 1

«Призрачное лицо», главный герой серии ужастиков «Крик», готовится появиться в Mortal Kombat вместе со вторым паком DLC. Об этом сообщают инсайдеры, информация которых ранее находила подтверждение.

Вместе с ним должны появиться Нуб Сайбот, Кэсси Кейдж, Джейд, Котал Кан, Сайракс в образе робота и Кун Джин.

Больше ничего о «Призрачном лице» неизвестно, но это не мешает фанатам высказывать пожелания и строить догадки. Многие хотят увидеть, как он использует свой фирменный нож или услышать озвучку оригинального актера, а кое-кто не отказался бы увидеть под маской Джонни Кейджа.