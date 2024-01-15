Главный хит 2023 года, вышедший на PlayStation 5, стал доступен на ПК бесплатно
Marvel's Spider-Man 2 вышла на ПК за год до официального релиза игры.
Всему виной масштабный слив студии Insomniac, который позволил сделать из файлов супергеройского экшена играбельный репак. Единственный его минус — вес 250 ГБ из-за того, что у игры много несжатых текстур.
Spider-Man 2.
Фото Insomniac
Билд начал массово появляться на торрентах, однако пока без файла, запускающего игру. Его обещают добавить в течение недели.
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