Главный хит 2023 года, вышедший на PlayStation 5, стал доступен на ПК бесплатно

Marvel's Spider-Man 2 вышла на ПК за год до официального релиза игры.

Всему виной масштабный слив студии Insomniac, который позволил сделать из файлов супергеройского экшена играбельный репак. Единственный его минус — вес 250 ГБ из-за того, что у игры много несжатых текстур.

Spider-Man 2. Фото Insomniac

Билд начал массово появляться на торрентах, однако пока без файла, запускающего игру. Его обещают добавить в течение недели.