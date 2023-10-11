Главный герой GTA 6 может оказаться таким же сумасшедшим, как Тревор

Пользователи Reddit обсудили, каким может быть один из главных героев новой части GTA 6.

Многие посчитали, что Джейсон (так предположительно будут звать протагониста) будет таким же сумасшедшим, как и Тревор из ГТА 5:

«Джейсон будет типичным парнем из Флориды. Тем самым парнем... Кто знает, может, по сумасшествию он даже переплюнет Тревора!» — комментарий пользователя Reddit.

GTA 5. Фото Rockstar Games

Нашлись и те, кто сравнил героя грядущей GTA с Джесси Пинкманом из сериала «Во все тяжкие»:

«Мне почему-то очень кажется, что он будет похож на Джесси! Возможно, он тоже будет связан с криминальным миром с самого начала истории», — комментарий пользователя Reddit.

Во все тяжкие. Фото AMC

Кто-то, наоборот, посчитал, что нестабильность Джейсона не будет проявляться у всех на глазах:

«Я думаю, что это будет очень спокойный, но жестокий парень. Возможно, чем-то похожий на Клода из GTA 3», — комментарий пользователя Reddit.

Возможно, игроки смогут узнать немного больше о главных героях GTA 6 совсем скоро — игрокам могут показать игру уже в этом месяце.